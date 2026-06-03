Кто стал победителем шахматного онлайн-турнира памяти Олега Ефросинина?

Предлагаем решить две задачи (на диаграммах) из этого турнира. Фамилии читателей, первыми приславшими верные решения, будут опубликованы. Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 10 дней. Успеха!