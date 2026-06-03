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Кто стал победителем шахматного онлайн-турнира памяти Олега Ефросинина?

Всего было 22 участника от Волгограда до Смоленска и Беларуси.

Всего было 22 участника от Волгограда до Смоленска и Беларуси.

В конце мая завершился онлайн-турнир по решению шахматных композиций памяти О. Е. Ефросинина.

Судьёй-организатором выступил Сергей Абраменко (Волжский). В соревновании приняли участие 22 шахматиста из Волгограда, Волжского, Калуги, Ростова-на-Дону, Смоленска, Пензы, Саратовской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края и Беларуси.

Итоги: 1 место — Кира Вышинская (Волгоград), 2 место — Анна Окружнова (Калуга), 3 место — Вероника Пузырева (Балаково). Поздравляем!

Предлагаем решить две задачи (на диаграммах) из этого турнира. Фамилии читателей, первыми приславшими верные решения, будут опубликованы. Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 10 дней. Успеха!