Безработица немного подрастет: кого затронут сокращения

Волгоградцы могут столкнуться с небольшим ростом безработицы на фоне изменений на рынке труда. По прогнозу, уровень безработицы в 2026 году увеличится с нынешних 2,2% до 2,4%, несмотря на сохраняющийся дефицит кадров.
Сейчас работодателям по всей стране не хватает от 3 до 4 миллионов сотрудников. При этом число вакансий сократилось на 25%, а количество резюме выросло.
Эксперты считают, что изменения сильнее всего затронут отдельные направления. В частности, частные клиники укрупняют филиалы и сокращают административный и маркетинговый персонал. После завершения массовых программ льготной ипотеки снижаются темпы жилищного строительства, что может сказаться на строительных бригадах и субподрядчиках.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил: «Основное движение трудовых ресурсов в ближайший год будет заметно в нескольких ключевых сферах». По его словам, часть работников может столкнуться с сокращениями из-за перестройки бизнеса и изменения спроса, — пишет «РГ».
Ранее сообщалось, что юные волгоградцы отправились в пришкольные лагеря.