Безработица немного подрастет: кого затронут сокращения

Волгоградцы могут столкнуться с небольшим ростом безработицы на фоне изменений на рынке труда. По прогнозу, уровень безработицы в 2026 году увеличится с нынешних 2,2% до 2,4%, несмотря на сохраняющийся дефицит кадров.