В Калининграде водитель выплатил 650 тысяч рублей за повреждённый в ДТП чужой Jaguar

Собственник пострадавшего авто обратился в суд, который постановил взыскать с виновника аварии оставшуюся сумму — 650 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил в отделение приставов. Чтобы добиться выплаты, они ограничили регистрационные действия в отношении имущества должника: двух квартир площадью 34 и 64 кв. м, а также автомобилей BMW и Ford Mustang. Кроме того, был наложен арест на банковские счета.