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Пешеход погиб под колесами автомобиля на западе Красноярского края (видео)

В Ачинске в результате ДТП погиб 48-летний мужчина, сообщает ГУ МВД Красноярского края.

В Ачинске в результате ДТП погиб 48-летний пешеход, сообщает ГУ МВД Красноярского края.

Все случилось накануне вечером на шоссе Нефтяников: водитель автомобиля «Хонда Цивик» наехал на мужчину, который шел по проезжей части. При этом он был в одежде темных тонов и без световозвращающих элементов.

Происшествие попало на камеру наблюдения.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

Установлено, что в момент аварии 31-летний автомобилист был трезв. Другие обстоятельства выясняются.

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