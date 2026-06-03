Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака беспилотников парализовала работу аэропорта Кувейта

Международный аэропорт Кувейта остановил свою работу после удара беспилотников. Об этом сообщает кувейтское агентство KUNA со ссылкой на местное управление гражданской авиации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Все запланированные рейсы перенаправляют в другие воздушные гавани. Атака произошла в ночь на 3 июня. Как заявили в Минобороны Кувейта, удары нанесли серьезный урон зданиям аэропорта. Есть раненые среди гражданского населения, уточняет «Интерфакс».

Ситуация усугубляется тем, что пострадавший терминал только 1 июня возобновил прием пассажиров. До этого он был закрыт на ремонт после предыдущей атаки в конце февраля.

Ранее стало известно, что Иран нанес удар по международному аэропорту Кувейта ракетами и беспилотниками. Целью стало здание терминала Т1. Данных о точном числе пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше