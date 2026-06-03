Атака беспилотников парализовала работу аэропорта Кувейта

Все запланированные рейсы перенаправляют в другие воздушные гавани. Атака произошла в ночь на 3 июня. Как заявили в Минобороны Кувейта, удары нанесли серьезный урон зданиям аэропорта. Есть раненые среди гражданского населения, уточняет «Интерфакс».
Ситуация усугубляется тем, что пострадавший терминал только 1 июня возобновил прием пассажиров. До этого он был закрыт на ремонт после предыдущей атаки в конце февраля.
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