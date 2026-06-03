Онкологи восстановили челябинцу челюсть, используя кость колена

У пациента был рак слизистой рта. Онкологи удалили ему опасную опухоль, однако после вмешательства понадобилась реконструкция верхней челюсти, чтобы мужчина мог нормально есть, говорить и дышать, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
«Операции предшествовала особая подготовка. На основе данных компьютерной томографии мы создали точную трехмерную модель лицевого скелета. Донорский материал мы взяли из малоберцовой кости больного. Шаблоны позволили выполнить резекцию под строго заданными углами, чтобы “новая челюсть” встала на свое место ровно. Фрагмент голени зафиксировали никелетитановой пластиной», — рассказывает заведующий отделением опухолей головы и шеи Челябинского онкоцентра Артем Гарев.
В клинике добавляют, что реконструкция собственными тканями позволяет избежать отторжения и дает пациентам шанс на полноценную социальную и физическую жизнь.
«До 2023 года подобные реконструктивно-пластические вмешательства не проводили ни в одном учреждении Челябинской области. Челябинский онкоцентр стал первым в регионе, оказывающим такую помощь южноуральцам», — рассказал главный врач ЧОКЦОиЯМ, главный онколог Минздрава Челябинской области к. м. н. Андрей Лукин.
Операция длилась в общей сложности семь часов. Пациент уже выписан из больницы и начал питаться самостоятельно. В дальнейшем медики планируют восстановить мужчине зубной ряд.