Онкологи восстановили челябинцу челюсть, используя кость колена

У пациента был рак слизистой рта. Онкологи удалили ему опасную опухоль, однако после вмешательства понадобилась реконструкция верхней челюсти, чтобы мужчина мог нормально есть, говорить и дышать, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.