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Власти Екатеринбурга не будут оборудовать убежища

Власти Екатеринбурга не могут оборудовать бомбоубежища.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга не будут оборудовать убежища. Вопрос обустройства укрытий обсуждали на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения городской Думы.

Как пояснил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, по закону привести убежища в готовность может только собственник объекта.

Защитные сооружения гражданской обороны являются собственностью РФ, а подвалы жилых домов — общедомовым имуществом.

— Из этого следует, что по закону город не может тратить бюджетные деньги на имущество, которое ему не принадлежит. Ни на бомбоубежища, ни подвалы, — отметил telegram-канал.

В случае нарушения соблюдение закона может проверить прокуратура, что повлечет за собой привлечение к ответственности.

Также на заседании подняли вопрос о размещении на многоквартирных домах планов эвакуации, чтобы люди в случае объявления беспилотной или ракетной опасности знали, где укрыться.

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