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СВР РФ: Евросоюз «выдавливает» из Армении Русскую православную церковь

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что руководство Евросоюза добивается от Еревана полного разрыва религиозно-духовных связей с Москвой.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в заявлении ведомства, это условие выдвигается армянским властям в качестве обязательного требования для евроинтеграции.

«По поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской православной церкви. В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой», — указывается в сообщении.

В СВР отметили, что представители ЕС пытаются лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью. Кроме того, блокируется ее диалог с Армянской апостольской церковью. «Учрежденная в апреле Партнерская миссия ЕС в Армении в рамках решения этой политико-идеологической задачи предпринимает злобную атаку на русское православие. Еэсовцы пытаются лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, прежде всего, с Армянской апостольской церковью», — указали в сообщении.

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