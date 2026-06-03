СВР РФ: Евросоюз «выдавливает» из Армении Русскую православную церковь

Как сообщается в заявлении ведомства, это условие выдвигается армянским властям в качестве обязательного требования для евроинтеграции.
«По поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской православной церкви. В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой», — указывается в сообщении.
В СВР отметили, что представители ЕС пытаются лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью. Кроме того, блокируется ее диалог с Армянской апостольской церковью. «Учрежденная в апреле Партнерская миссия ЕС в Армении в рамках решения этой политико-идеологической задачи предпринимает злобную атаку на русское православие. Еэсовцы пытаются лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, прежде всего, с Армянской апостольской церковью», — указали в сообщении.