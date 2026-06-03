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Движение транспорта частично ограничено на участке улицы Маслякова

При движении со стороны Похвалинского съезда водителям рекомендуется выбирать путь в объезд.

Источник: Время

Движение транспорта частично ограничено на участке улицы Маслякова — от улицы Обозной до улицы Ильинской из-за ремонта дороги, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Ограничение продлится до окончания работ. На этом участке улицы сохраняется проезд транспорта от улицы Обозной в направлении улицы Ильинской.

При движении со стороны Похвалинского съезда водителям рекомендуется выбирать путь в объезд: по улицам Малой Ямской, Максима Горького, Ильинской; со стороны Ильинской объехать можно по Малой Покровской с выездом на Маслякова.

Водителям предлагается ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать маршрут объезда.

«Будьте внимательны при движении по этому участку улично-дорожной сети и следуйте указаниям дорожных знаков», — отмечается в сообщении.

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