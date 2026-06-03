Движение транспорта частично ограничено на участке улицы Маслякова — от улицы Обозной до улицы Ильинской из-за ремонта дороги, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Ограничение продлится до окончания работ. На этом участке улицы сохраняется проезд транспорта от улицы Обозной в направлении улицы Ильинской.
При движении со стороны Похвалинского съезда водителям рекомендуется выбирать путь в объезд: по улицам Малой Ямской, Максима Горького, Ильинской; со стороны Ильинской объехать можно по Малой Покровской с выездом на Маслякова.
Водителям предлагается ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать маршрут объезда.
«Будьте внимательны при движении по этому участку улично-дорожной сети и следуйте указаниям дорожных знаков», — отмечается в сообщении.