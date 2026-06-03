Число ипотечных договоров за год выросло почти в два раза в Белгородской области

Суммарный объем ипотечных заимствований в Белгородской области с января по март составил 9,2 млрд руб. — на 93% больше, чем годом ранее, когда этот показатель равнялся 4,7 млрд руб. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в первом квартале достигла почти 9% годовых, что на 1 процентный пункт выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом средний срок ипотечного кредита сократился с 26,5 лет в первые три месяца 2025 года до 25 лет.