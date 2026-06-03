Аналитик Джигарян объяснил, стоит ли сейчас откладывать деньги на будущее детей

В условиях растущей инфляции и трансформации финансовых инструментов родители всё чаще задумываются о том, как обеспечить детям достойное будущее. В 2026 году этот вопрос становится особенно актуальным, поскольку многие привычные способы накопления средств теряют свою привлекательность.
Аналитик финансового рынка Анкар Джигарян считает, что в условиях нестабильности на рынке традиционные накопительные счета уже не так выгодны. Летом 2026 года родители могут обратить внимание на инвестиционные инструменты, такие как программы долгосрочных сбережений (ПДС) и цифровые финансовые активы.
Эксперт отметил в разговоре с 450media.ru, что ключевым аргументом в пользу начала накоплений уже сейчас является эффект сложного процента. Чем раньше вы начнёте откладывать деньги, тем меньше будет ежемесячная нагрузка на ваш бюджет. Однако, учитывая текущую инфляцию, важно диверсифицировать свои активы и не полагаться только на банковские вклады. Родителям стоит обратить внимание на инструменты с государственным софинансированием, которые стали доступными в последние годы.
Анкар Джигарян предупреждает, что не стоит гнаться за высокой доходностью в рискованных активах. Для детского капитала лучше всего подходит стратегия «консервативного роста». Оптимальный портфель сейчас включает в себя облигации федерального займа (ОФЗ) и защитные инвестиционные инструменты. Важно помнить, что долгосрочное планирование на 10−15 лет позволяет сгладить кратковременные колебания рынка. Начинать инвестировать следует не тогда, когда у вас накопится крупная сумма, а с первых же «лишних» денег, обеспечивая регулярность пополнений.