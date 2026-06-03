Аналитик Джигарян объяснил, стоит ли сейчас откладывать деньги на будущее детей

Эксперт отметил в разговоре с 450media.ru, что ключевым аргументом в пользу начала накоплений уже сейчас является эффект сложного процента. Чем раньше вы начнёте откладывать деньги, тем меньше будет ежемесячная нагрузка на ваш бюджет. Однако, учитывая текущую инфляцию, важно диверсифицировать свои активы и не полагаться только на банковские вклады. Родителям стоит обратить внимание на инструменты с государственным софинансированием, которые стали доступными в последние годы.