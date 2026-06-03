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От Сербии до Китая: через Сочи за границу вылетели почти 250 домашних животных

245 собак и кошек улетели за границу через аэропорт Сочи с начала года.

Источник: Комсомольская правда

Подведены промежуточные итоги по количеству хвостатых пассажиров, отправившихся в зарубежные поездки из аэропорта Сочи. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора на 1 июня 2026 года, ветеринарный контроль для вылета в другие страны успешно прошли 245 животных-компаньонов.

Статистика показывает, что собаки путешествуют чаще кошек: за отчетный период ветеринарные сертификаты оформили на 145 собак и 100 кошек. Всего домашние любимцы вместе со своими владельцами посетили 18 различных государств. Больше всего животных отправилось в Турцию и Грузию, на Сербию пришлось 46 оформленных сертификатов, в страны Евросоюза из Сочи вылетели 37 питомцев. В списке направлений также значатся Израиль, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Китай.

«Специалистами ведомства проведен осмотр всех животных. Также проанализированы сопроводительные документы, включая ветеринарные паспорта и результаты лабораторных исследований, — рассказали в ведомстве. — Все питомцы клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний».

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