В Красноярске обновят 18 спортивных площадок и построят две новые

Центр спортивных клубов возведет площадку для игры в городки на улице 60 лет Октября, 5 г, а также площадку для сдачи норм ГТО на улице Суворова, 120. Кроме того, в городе модернизируют 11 существующих плоскостных спортивных сооружений и отремонтируют еще 7. Также работы проведут в четырех спортивных помещениях.