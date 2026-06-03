В Красноярске обновят 18 спортивных площадок и построят две новые

В Красноярске в этом году обновят 18 спортивных площадок и построят две новые. Об этом сообщили в администрации города.
Центр спортивных клубов возведет площадку для игры в городки на улице 60 лет Октября, 5 г, а также площадку для сдачи норм ГТО на улице Суворова, 120. Кроме того, в городе модернизируют 11 существующих плоскостных спортивных сооружений и отремонтируют еще 7. Также работы проведут в четырех спортивных помещениях.
На одной из площадок на улице Ладо Кецховели, 65 ремонт уже начался. Ее площадь составляет 336 квадратных метров. До конца лета здесь планируют полностью заменить основание, уложить резиновое травмобезопасное покрытие и установить сетчатое ограждение по периметру.
На площадке также появятся новые баскетбольные стойки и футбольные ворота. Рядом установят урну и скамейку. Сейчас рабочие уже демонтировали старое основание и ограждение спортивного объекта, а также приступили к укладке асфальтового покрытия.
Площадка предназначена для бесплатных занятий физкультурой. В течение года здесь можно будет играть в футбол, фаербол, баскетбол, подвижные и русские народные игры.
«С наступлением лета открытые дворовые площадки пользуются высоким спросом у горожан. Ведь это отличная возможность заниматься физической культурой и спортом в шаговой доступности. Также, во время каникул дети могут заниматься здесь подвижными играми на открытом воздухе», — отметил Александр Каминский, руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму.
Всего в ведении Центра спортивных клубов находятся 274 площадки по 169 адресам. На большинстве из них инструкторы ежедневно проводят бесплатные занятия с детьми от 6 лет, а также организуют соревнования между клубами по месту жительства.
В рамках инициативного проекта «Настольный теннис в каждый двор!» в Железнодорожном районе в этом году обустроят площадку для настольного тенниса. В Березовке, которая недавно вошла в состав Красноярска, на улице Дружбы, 24е установят площадку для сдачи норм ГТО.