Первого пациента с клещевым энцефалитом вылечили в больнице Хабаровска

В краевой клинической больницы имени профессора Владимирцева благополучно вылечили первую пациентку с клещевым энцефалитом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Молодая хабаровчанка сняла с себя клеща после прогулки в городе и отправила его в лабораторию. Результат оказался отрицательным.
Однако уже спустя пять дней у неё появились головные боли, поднялась температура до 38 градусов, состояние было такое, что потребовалась госпитализация. В больницу женщину увезли на скорой.
Кроме того, пациентку беспокоили боли в затылочной области, отдающие в правую руку. В неврологическое отделение № 2 больницы женщина поступила с уже подтверждённым ПЦР-исследованием и диагнозом: клещевой энцефалит.
Врачи говорят, что заболевание у нее протекало в лихорадочной форме, центральная нервная система не пострадала.
В больнице пациентке провели противовирусную и симптоматическую терапию. Спустя семь дней её выписали из стационара без осложнений.
Медики в очередной раз напоминают, что в сезон активности клещей важно помнить: вирус энцефалита способен поражать нервную систему. Симптомы могут проявиться не сразу, а через одну, две и даже четыре недели!
У человека, как правило, поднимается высокая температура, он испытывает озноб, его мучают сильные головные боли, боли в мышцах шеи, спины, конечностей. Неожиданно наступает светобоязнь.
В тяжёлых случаях развиваются судороги, возможна потеря сознания. У человека может случиться паралич. Так что даже после даже недолгого пребывания в парке или сквере надо непременно очень внимательно себя осматривать.
А если вы заметили явные признаки необычного состояния, надо немедленно обратиться за медицинской помощью.