В Воронеже исчезнет популярный гипермаркет

Группа компаний «Лента» завершила сделку по приобретению гипермаркетов «О’Кей», сообщили на официальном сайте розничной сети во вторник, 2 июня. Теперь 75 торговых точек по всей стране ждёт ребрендинг, в том числе двух, которые находятся в Воронеже.