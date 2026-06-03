Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже исчезнет популярный гипермаркет

До конца 2026 года две торговые точки планируют интегрировать в новую структуру.

Группа компаний «Лента» завершила сделку по приобретению гипермаркетов «О’Кей», сообщили на официальном сайте розничной сети во вторник, 2 июня. Теперь 75 торговых точек по всей стране ждёт ребрендинг, в том числе двух, которые находятся в Воронеже.

Гипермаркеты, расположенные на улицах Шишкова и Кольцовской, планируют интегрировать в новую структуру до конца 2026 года. То есть у торговых точек сменятся вывески и оформление.

Примечательно, что сделка прошла без денежной составляющей. Компания принимает на себя долговые обязательства в качестве 100% оплаты.