В Воронеже исчезнет популярный гипермаркет

Группа компаний «Лента» завершила сделку по приобретению гипермаркетов «О’Кей», сообщили на официальном сайте розничной сети во вторник, 2 июня. Теперь 75 торговых точек по всей стране ждёт ребрендинг, в том числе двух, которые находятся в Воронеже.
Гипермаркеты, расположенные на улицах Шишкова и Кольцовской, планируют интегрировать в новую структуру до конца 2026 года. То есть у торговых точек сменятся вывески и оформление.
Примечательно, что сделка прошла без денежной составляющей. Компания принимает на себя долговые обязательства в качестве 100% оплаты.