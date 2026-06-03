На стенде СФО на ПМЭФ сыграли мелодию на традиционном хакасском инструменте

Стенд «Большая Сибирь» объединил республики Алтай, Хакасия и Тыва, Алтайский и Красноярский край, Кузбасс, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую область. Он выполнен в виде поезда с переговорными комнатами, каждая из которых посвящена отдельному региону.