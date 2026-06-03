Хабаровский край занял третье место в России по развитию ГЧП

В прошлом году задействовали механизмы федерального проекта «Инфраструктурное меню» для ввода в эксплуатацию тепломагистрали № 35. Её мощности позволяют обеспечить централизованным отоплением не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Благодаря этому удалось приступить к строительству домов для жителей в северной части Хабаровска.