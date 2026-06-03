Хабаровский край занял третье место в России по развитию ГЧП

Хабаровский край вошёл в тройку лидеров по развитию государственно-частного партнёрства (ГЧП) среди регионов России. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В рейтинге Министерства экономического развития РФ впереди края только Москва и Пермский край. В Дальневосточном федеральном округе Хабаровский край занял первое место.
ГЧП — это механизм сотрудничества государства и бизнеса, который позволяет строить социально значимые объекты, необходимые гражданам, не ограничиваясь только бюджетными средствами, а привлекая частные инвестиции.
Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что концессии и механизмы ГЧП — один из ключевых инструментов ускоренного развития Дальнего Востока. Сегодня Хабаровский край занимает здесь ведущие позиции. Результат этой работы — проекты, которые делают жизнь людей лучше.
В прошлом году задействовали механизмы федерального проекта «Инфраструктурное меню» для ввода в эксплуатацию тепломагистрали № 35. Её мощности позволяют обеспечить централизованным отоплением не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Благодаря этому удалось приступить к строительству домов для жителей в северной части Хабаровска.
Механизмы дальневосточной концессии позволяют запускать и другие крупные проекты. Строится новое здание Дальневосточного художественного музея, чтобы уникальные коллекции, долгие годы недоступные широкой публике, наконец обрели современное пространство. Продолжается реконструкция набережной Хабаровска — после завершения работ она станет самой протяжённой на Дальнем Востоке. Возводится и первый за многие годы круглогодичный детский лагерь.
В правительстве края заявили, что продолжат задействовать механизмы ГЧП на благо жителей Хабаровского края.
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