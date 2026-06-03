Делегация Комитета Госдумы по промышленности и торговле посетила авиазавод в Комсомольске-на-Амуре

Депутаты и руководители авиастроительной отрасли дали старт строительству нового корпуса на КнААЗ, где будут испытывать истребители пятого поколения Су-57. В состав делегации вошли председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, участники Комитета, генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, генеральный директор КнААЗ Юрий Кондратьев, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов, а также депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов. Депутат Госдумы Максим Иванов сделал акцент на роли предприятия для региона и страны. «Очень важно, что разговор о развитии авиационной промышленности прошел именно здесь, в Комсомольске-на-Амуре — на площадке завода, где каждый день создаются самолеты, работают сильнейшие специалисты, сохраняется настоящая инженерная школа. Комсомольск-на-Амуре — одна из главных опор промышленной мощи Дальнего Востока и всей страны. Включение промышленного блока в Народную программу — это правильное и своевременное решение, которое позволит системно подойти к вопросам поддержки наших предприятий и инженерных кадров», — обозначил депутат. Сергей Абрамов подтвердил системную поддержку промышленности со стороны региона. «Приоритет в работе правительства края — это системная поддержка промышленности, и в первую очередь авиационной. Кластер авиастроения сформирован, наша задача — создать ему максимальные условия для развития. В регионе реализуется пять проектов комплексного развития территорий, которые обеспечат работников авиакластера современным жильем, школами и поликлиниками», — заявил он.