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Полицейские Ванинского и Нанайского районов навестили воспитанников детских домов

Сотрудники полиции Ванинского района и член общественного совета посетили детский дом № 16. Они поздравили детей с началом лета и провели беседы о здоровом образе жизни, профилактике правонарушений и влиянии вредных привычек на организм. В селе Найхин полицейские Нанайского района тоже проводят подобные встречи — сотрудники посетили детский дом № 3 7. Воспитанников учреждения поздравили с.

Сотрудники полиции Ванинского района и член общественного совета посетили детский дом № 16. Они поздравили детей с началом лета и провели беседы о здоровом образе жизни, профилактике правонарушений и влиянии вредных привычек на организм. В селе Найхин полицейские Нанайского района тоже проводят подобные встречи — сотрудники посетили детский дом № 3 7. Воспитанников учреждения поздравили с Днем защиты детей и вручили им сладкие подарки, также с ними поговорили о правилах личной безопасности.