Кошки и собаки из Хабаровска увидят Таиланд, Канаду и другие страны

В мае в Международном аэропорту «Хабаровск (Новый)» Россельхознадзор провёл ветеринарный контроль при оформлении вывоза 7 животных-компаньонов, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
За период с 1 по 29 мая были оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз 6 собак и 1 кошки за пределы России. Больше всего животных отправились в Таиланд — три собаки.
Также по одному питомцу выехали в Китай, Турцию и Черногорию. Кошка была оформлена для поездки в Канаду.
С начала 2026 года из Хабаровского края по ветеринарным сертификатам за рубеж выехали 33 домашних животных.
В ведомстве напоминают, что владельцы кошек и собак могут заранее подать заявление на оформление сертификата онлайн через сайт Россельхознадзора. Оформление также доступно в территориальном управлении по месту проживания животного.
На сайте ведомства размещена подробная инструкция для путешественников с питомцами.