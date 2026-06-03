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Кошки и собаки из Хабаровска увидят Таиланд, Канаду и другие страны

Семь питомцев из Хабаровска уехали вместе с хозяевами в разные страны.

В мае в Международном аэропорту «Хабаровск (Новый)» Россельхознадзор провёл ветеринарный контроль при оформлении вывоза 7 животных-компаньонов, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

За период с 1 по 29 мая были оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз 6 собак и 1 кошки за пределы России. Больше всего животных отправились в Таиланд — три собаки.

Также по одному питомцу выехали в Китай, Турцию и Черногорию. Кошка была оформлена для поездки в Канаду.

С начала 2026 года из Хабаровского края по ветеринарным сертификатам за рубеж выехали 33 домашних животных.

В ведомстве напоминают, что владельцы кошек и собак могут заранее подать заявление на оформление сертификата онлайн через сайт Россельхознадзора. Оформление также доступно в территориальном управлении по месту проживания животного.

На сайте ведомства размещена подробная инструкция для путешественников с питомцами.

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