В 19 округах Красноярского края появится новое оборудование для адаптивного спорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае 19 муниципальных округов получат новое оборудование для занятий адаптивным спортом.
На приобретение транспорта, спортивного оборудования и инвентаря для людей с инвалидностью из краевого бюджета направят более 22 млн рублей.
Средства пойдут на покупку тренажеров, спортивных снарядов и специальных конструкций для тренировок. Также для муниципалитетов закупят мячи, ракетки, клюшки, костюмы и обувь, адаптированные под потребности людей с инвалидностью.
Отдельное направление — транспорт. Микроавтобусы для перевозки людей с инвалидностью приобретут для Енисейского, Рыбинского и Шарыповского округов.
Субсидия позволит оснастить муниципальные физкультурно-спортивные и образовательные организации всем необходимым для безопасного и комфортного участия людей с инвалидностью в спортивных и оздоровительных мероприятиях.