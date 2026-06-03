Димаш Кудайберген раздал автографы на границе трех государств

О визите певца на пограничную заставу «Баянкол» в Алматинской области рассказали 3 июня 2026 года в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).
Димаш встретился с офицерами и военнослужащими, высказал благодарность за их вклад в обеспечение безопасности рубежей страны.
Также певец ознакомился с процессом съемок художественной картины «Таймас» на этой заставе, повествующей о дружбе пограничника и служебной собаки.
Погранзастава «Баянкол» является одной из самых живописных, так как расположена в горном ущелье Баянкол (Северный Тянь-Шань). Она находится недалеко от стыка границ трех государств — Казахстана, Китая и Кыргызстана.
1 июня Димаш уже рассказывал о фильме, отметив, что съемки ведет его хороший друг.