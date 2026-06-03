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Димаш Кудайберген раздал автографы на границе трех государств

Казахстанская и мировая звезда Димаш Кудайберген раздал автографы пограничникам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О визите певца на пограничную заставу «Баянкол» в Алматинской области рассказали 3 июня 2026 года в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Димаш встретился с офицерами и военнослужащими, высказал благодарность за их вклад в обеспечение безопасности рубежей страны.

Также певец ознакомился с процессом съемок художественной картины «Таймас» на этой заставе, повествующей о дружбе пограничника и служебной собаки.

Погранзастава «Баянкол» является одной из самых живописных, так как расположена в горном ущелье Баянкол (Северный Тянь-Шань). Она находится недалеко от стыка границ трех государств — Казахстана, Китая и Кыргызстана.

1 июня Димаш уже рассказывал о фильме, отметив, что съемки ведет его хороший друг.