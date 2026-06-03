Приставы взыскали с владельца «Лэнд Крузера» 650 тысяч за ремонт «Ягуара» после ДТП

Калининградец, управлявший «Тойотой», при движении задним ходом столкнулся с «Ягуаром», который остановился сзади. Страховая компания выплатила пострадавшему 400 тысяч рублей — лимит страхового возмещения по ОСАГО. Однако эти денег не хватил на ремонт, стоимость которого превысила миллион. Владелец «Ягуара» обратился в суд, который постановил взыскать с водителя «Тойоты» 650 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении двух калининградских квартир должника площадью 34 и 64 кв метра, а также двух автомобилей «БМВ» 2011 г.в. и «Форд Мустанг» 2018 г.в. Также был наложен арест на банковские счета гражданина.