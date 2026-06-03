В Ростовской области стартовала акция «Выбираю чистый воздух»

В Ростовской области стартовала V Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», она продлится до 7 сентября. Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.
Акция направлена на снижение загрязнения от личного автотранспорта на бензине. В рамках мероприятия рассказывают об актуальной повестке в сфере экологии, а также о мерах федерального проекта «Чистый воздух».
За время проведения акции в ней приняли участие жители более 3 тысяч населенных пунктов, зафиксировали свыше 1 млн «чистых километров».
Также в юбилейном сезоне лицом акции может стать любой желающий. Для этого следует выбирать альтернативные способы передвижения, участвуя в спортивных городских мероприятиях. Условия опубликовали в «Экотрекере зеленых привычек».
Города-лидеры акции и самых активных жителей регионов назовут 7 сентября 2026 года, в Международный день чистого воздуха.
— Федеральный проект «Чистый воздух» — важная экологическая инициатива, участие в которой может принять любой желающий. С каждым годом акция набирает популярность, — отметила министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.