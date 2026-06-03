Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр энергетики РФ встретился с губернатором Нижегородской области

В регионе планируют модернизировать электросети и построить новые генерирующие мощности для поддержки крупных инвестпроектов.

Вопросы обеспечения надежного функционирования и развития энергосистемы Нижегородской области обсудили министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

В рабочей встрече также приняли участие представители Госкорпорации «Росатом» и АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Особое внимание стороны уделили текущей балансовой ситуации в регионе, который демонстрирует высокую инвестиционную активность и реализует масштабные промышленные проекты.

Участники подчеркнули необходимость опережающего развития энергетической инфраструктуры. Для подключения новых энергоемких объектов потребуется внести изменения в долгосрочные документы планирования, включая Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Ранее сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил нижегородскую «Школу 800».