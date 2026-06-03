Министр энергетики РФ встретился с губернатором Нижегородской области

В рабочей встрече также приняли участие представители Госкорпорации «Росатом» и АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Особое внимание стороны уделили текущей балансовой ситуации в регионе, который демонстрирует высокую инвестиционную активность и реализует масштабные промышленные проекты.