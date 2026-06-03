Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Неподалеку могла быть их мать». Белорусы сняли на видео диких поросят, гуляющих рядом с жилыми домами в центре Могилева

В центре Могилева дикие поросята гуляли рядом с жилыми домами.

Источник: Комсомольская правда

В центре Могилева дикие поросята гуляли рядом с жилыми домами. Подробности опубликованы в телеграм-канале издания sb.by.

Рядом с центром города на проспекте Димитрова белорусы засняли двух полосатых диких поросят, которые паслись на одной из лужаек. Дикие животные перекусили, полежали на траве, а затем убежали.

В Могилеве дикие поросята гуляли по городу и попали на видео. Фото: скриншот с видео sb.by.

Пользователи в социальных сетях обращают внимание, что неподалеку от диких поросят могла быть их мать. И это уже опасно.

Тем временем под Минском белоруска увидела медведя в 500 метрах от своего участка.

Кстати, специалисты назвали самые опасные трассы в Беларуси по ДТП с дикими животными.

Ранее в Витебской области девочка встретила на даче медведя, когда вышла прогуляться: «Отдыхал среди деревьев».