«Неподалеку могла быть их мать». Белорусы сняли на видео диких поросят, гуляющих рядом с жилыми домами в центре Могилева

В центре Могилева дикие поросята гуляли рядом с жилыми домами. Подробности опубликованы в телеграм-канале издания sb.by.
Рядом с центром города на проспекте Димитрова белорусы засняли двух полосатых диких поросят, которые паслись на одной из лужаек. Дикие животные перекусили, полежали на траве, а затем убежали.
В Могилеве дикие поросята гуляли по городу и попали на видео. Фото: скриншот с видео sb.by.
Пользователи в социальных сетях обращают внимание, что неподалеку от диких поросят могла быть их мать. И это уже опасно.
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