На заповедной территории юга Красноярского края впервые встретили редкую синехвостку

Синехвостку — небольшую птичку с приметным хвостом — сотрудники нацпарка «Шушенский бор» сфотографировали на территории Перовского кластера. Факт стал полной неожиданностью для специалистов именно из-за места, где зарегистрировано появление птицы. [caption id= «attachment_368291» align= «aligncenter» width= «1280»] Фото: А. Третьяков[/caption] Она обитает в нацпарке в Горном кластере и является для него обычным перелетно-гнездящимся видом. А вот в Перовском кластере ее еще ни разу не встречали. Оперение самцов отличается насыщенной синей окраской хвоста, надхвостья, крыльев и значительной части головы. Как пояснил орнитолог Объединенной дирекции Саяно-Шушенского заповедника и НП «Шушенский бор» Сергей Петров, факт появления синехвостки в новом месте крайне важен для науки. Достоверно зарегистрированная встреча синехвостки в Перовском кластере не только доказывает, что границы ареала вида подвижны, но и подтверждает высокую природную ценность данной территории, — отмечает Сергей Петров Gornovosti.ru.