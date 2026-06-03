ИИ рассказал о потенциале сибирских регионов на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект рассказывает о потенциале сибирских регионов на стенде «Большая Сибирь» Сибирского федерального округа в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Стенд «Большая Сибирь» объединил Алтай, Хакасию и Туву, Алтайский и Красноярский края, Кузбасс, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области. Он выполнен в виде поезда с переговорными комнатами, каждая из которых посвящена отдельному региону.
На стенде гостей встречает ИИ-ассистент по имени Ирина. Ей можно задать вопрос о сибирских регионах — например, об их истории, культуре и потенциале.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.