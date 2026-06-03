ИИ рассказал о потенциале сибирских регионов на ПМЭФ

Стенд «Большая Сибирь» объединил Алтай, Хакасию и Туву, Алтайский и Красноярский края, Кузбасс, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области. Он выполнен в виде поезда с переговорными комнатами, каждая из которых посвящена отдельному региону.