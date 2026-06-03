В Челябинске назвали самые жаркие автобусные маршруты после проверки работы кондиционеров

В Челябинске провели уже 14 проверок, чтобы оценить работу кондиционеров в общественном транспорте. По правилам, если на улице +20 иле теплее, то в салоне температура не должна быть выше +25 градусов. Но не все перевозчики справились с таким требованием.
— Неработающие кондиционеры и превышения допустимой температуры были зафиксированы в автобусах № 2, № 4, № 9, № 22, № 34, № 45, № 17А, № 64, № 123, № 125, № 483, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».
По итогам месяца перевозчикам, которые допустили нарушения, обещают выписать штрафы.