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В Челябинске назвали самые жаркие автобусные маршруты после проверки работы кондиционеров

В Челябинске перевозчики получат штрафы за неработающие кондиционеры в автобусах.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске провели уже 14 проверок, чтобы оценить работу кондиционеров в общественном транспорте. По правилам, если на улице +20 иле теплее, то в салоне температура не должна быть выше +25 градусов. Но не все перевозчики справились с таким требованием.

— Неработающие кондиционеры и превышения допустимой температуры были зафиксированы в автобусах № 2, № 4, № 9, № 22, № 34, № 45, № 17А, № 64, № 123, № 125, № 483, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

По итогам месяца перевозчикам, которые допустили нарушения, обещают выписать штрафы.