Банк с начала года помог россиянам уберечь от мошенников 120 млрд рублей

«По классическому телефонному мошенничеству — речь, прежде всего, о массовых обзвонах злоумышленников якобы от имени известных компаний, правоохранительных органов или госструктур, подмене номеров — мы действительно видим важный сдвиг. В Сбере мы фиксируем снижение мошеннической активности: с начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — около 170 млрд», — рассказал Кузнецов.