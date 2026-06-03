Выручка чусовского аграрного предприятия превысила 1 млрд рублей

Чусовское ООО «Ключи» опубликовало финансовые результаты за 2025 год. По данным Rusprofile, выручка аграрного предприятия за год увеличилась на 19,4%, достигнув 1 050 892 тыс. руб. По объему выручки за отчетный период компания замкнула топ-10 предприятий отрасли в регионе. Значительно выросла и чистая прибыль — до 244 924 тыс. руб. Это на 45,2% больше результата 2024 года.