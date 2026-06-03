Ярмарка «Секреты мастеров-2026» откроется в Нижнем Новгороде 4 июня

Открытие ярмарки «Секреты мастеров-2026» (0+) состоится на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ярмарка пройдет с участием более 40 мастеров. Они представят изделия с хохломской и городецкой росписью, украшения из натуральных материалов, игрушки, деревянную посуду, авторскую керамику, сладости и многое другое.
Посетить ярмарку жителям и гостям города предлагают в период с 4 июня по 18 июля 2026 года. График работы: с 10:00 до 20:00.
Ранее мы писали, что 48 ярмарок «Покупайте нижегородское» проведут в июне в Нижегородской области.