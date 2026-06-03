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Прокуратура просит дать экс-главе нижегородского филиала РАНХиГС 10 лет колонии

Также обвинение настаивает на штрафе в размере 3 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Обвиняемый в коррупции Александр Парамонов, в прошлом известный как директор нижегородского института управления РАНХиГС, должен отправиться в колонию на 10 лет — такой точки зрения придерживается прокуратура. Также обвинение настаивает на 3-миллионом штрафе для бывшего главы вуза. Об этом пишет «Ъ-Приволжье».

Напомним, Александру Парамонову вменяют получение взяток и поборы с сотрудников высшего учебного заведения. В настоящее время в суде проводятся прения сторон по его делу.

Наряду с крупным денежным взысканием и реальным лишением свободы прокуратура считает необходимым запретить фигуранту работать в сфере образования в течение пяти лет.

Сторона защиты, в свою очередь, напоминает о раскаянии подсудимого и его помощь следствию, а также наличии у него на иждивении трех малолетних детей. Как сам Александр Парамонов, так и его адвокат, надеются на минимально возможное в сложившейся ситуации наказание.