Прокуратура просит дать экс-главе нижегородского филиала РАНХиГС 10 лет колонии

Сторона защиты, в свою очередь, напоминает о раскаянии подсудимого и его помощь следствию, а также наличии у него на иждивении трех малолетних детей. Как сам Александр Парамонов, так и его адвокат, надеются на минимально возможное в сложившейся ситуации наказание.