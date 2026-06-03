В Черняховске будут судить руководителя, по вине которого электрик упал в шахту лифта и погиб

Прокуратура города Черняховска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Заря». Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса РФ.
Трагедия произошла 3 октября 2024 года в помещении склада на улице Элеваторной в Черняховске. По версии следствия, обвиняемый допустил 67-летнего электрика к работам по осмотру кабелей на наличие повреждений, обрывов или коротких замыканий. При этом работник не имел наряда-допуска или распоряжения на проведение таких работ, а также средств индивидуальной защиты и эффективных страховочных систем.
В результате мужчина упал в неогороженную шахту лифта на бетонный пол и от полученных травм скончался на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в Черняховский районный суд для рассмотрения по существу.