Пятерых дропперов задержали в Нижегородской области

Так, в Дзержинске полицейские задержали 17-летнюю ученицу 10 класса. В соцсети с ней связалась неизвестная и предложила деньги в обмен на доступ к банковским картам. После передачи данных школьница не только не получила обещанную плату, но и обнаружила, что все ее счета заблокированы, а «работодатель» прекратила общение.