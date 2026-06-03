В Красноярском крае остаются затопленными три дачных дома и 137 огородов

На утро 3 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 137 огородов и 12 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, рост уровней воды прекратился, наблюдается спад на реках: Туба, Кизир, Амыл и Казыр.
Наблюдается достижение неблагоприятной отметки на реке Кан в городе Канск (уровень воды составил 351 сантиметр).
Тем временем в Северной Осетии, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», из-за оползней переселят жителей 11 сел в четырех районах.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше