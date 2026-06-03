Ипотека переходит на ИЖС

Ипотеку на ИЖС сегодня выдают как для покупки участка и строительства с нулевого уровня, так и на возведение дома на уже оформленной в собственность земле. Для прозрачности сделок используют счета эскроу: банк перечисляет деньги подрядчику только после того, как дом будет построен и принят заказчиком.