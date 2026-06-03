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Свердловских рокеров выдвинули на звание заслуженных артистов РФ

Музыкантов из рок-группы «Чайф» выдвинули на присвоение почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Предложение озвучили в ходе заседания комиссии Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

Источник: ЕАН

«К награждению будут представлены действующие участники музыкальной группы: Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, Вячеслав Двинин, Валерий Северин. Предложение будет рассмотрено на очередном заседании Екатеринбургской городской думы», — сообщает пресс-служба представительного органа.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается по Указу президента России. Это звание предназначено для выдающихся артистов, балетмейстеров, дирижеров, композиторов, режиссеров, хормейстеров и музыкантов, которые внесли значительный вклад в развитие культуры и искусства.

Ранее в Екатеринбурге предложили поставить памятник уральскому року. Писатель Дмитрий Карасюк предположил, что он может быть установлен у ДК Свердлова на Володарского, 9 в Екатеринбурге. Карасюк опубликовал эскизы памятного знака, которые разработала его дочь Екатерина.

По замыслу, памятный знак представляет собой несколько грубо обработанных гранитных глыб, наваленных друг на друга, и напоминает Каменные Палатки на Шарташе. В верхнюю глыбу «воткнута» электрогитара, гриф которой указывает на окно комнаты 64, где непосредственно находился рок-клуб.

По словам Карасюка, от гитары по верхней глыбе расползаются прорезанные по камню трещины. Они символизируют потрясения в культурной жизни города и страны, связанные с творчеством групп рок-клуба. На нижних глыбах в хаотичном порядке выгравированы названия самых известных групп клуба.