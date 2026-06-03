Свердловских рокеров выдвинули на звание заслуженных артистов РФ

Ранее в Екатеринбурге предложили поставить памятник уральскому року. Писатель Дмитрий Карасюк предположил, что он может быть установлен у ДК Свердлова на Володарского, 9 в Екатеринбурге. Карасюк опубликовал эскизы памятного знака, которые разработала его дочь Екатерина.