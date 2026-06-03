На Дону выявили более 23,5 тысяч случаев сокрытия номеров грузовиков

В Ростовской области с начала 2026 года было зафиксировано более 23,5 тыс. случаев намеренного сокрытия регистрационных знаков большегрузных автомобилей, водители которых нарушили весогабаритные параметры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Движение грузовиков в черте города нарушает дорожное покрытие, что влечет траты на его ремонт. «В условиях высоких летних температур и интенсивного движения перегруженный транспорт наносит значительный и зачастую непоправимый ущерб асфальтовому покрытию — и требуются колоссальные затраты на его восстановление. Подобные действия недобросовестных перевозчиков сводят на нет все усилия по поддержанию дорожной сети в нормативном состоянии и ставят под угрозу безопасность всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», летом 2026 года региональное министерство транспорта усилит контроль за весогабаритными параметрами транспорта. Специалисты продолжают искать способы более надежно считывать государственные регистрационные номера грузовиков.