На Дону спрос на услуги коммерческих медклиник и лабораторий сократился на 7%

«Из-за удорожания кредитов, повышения налоговой нагрузки снижается рентабельность бизнеса, что требует пристального внимания, грамотного финансового управления и изменения экономической модели. В этих условиях выживут только грамотно выстроенные системы. В этом есть и положительная составляющая. На мой взгляд, рынок коммерческой медицины в Ростовской области стабилизируется, уходят небольшие и непрофессиональные игроки, оставшиеся учреждения перестают использовать демпинг как основной аргумент, что ранее было повсеместно. Формируется тренд на здоровую экономическую модель бизнеса, отлаживание внутренних процессов», — прокомментировала Елена Борисова.