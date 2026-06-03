Спрос на аренду загородных домов в Красноярском крае вырос на 51%

В Красноярском крае к летнему сезону заметно вырос спрос на посуточную аренду загородных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авито Путешествий».
По данным аналитиков, число бронирований загородного жилья в регионе увеличилось на 51% по сравнению с прошлым годом. В целом по России спрос на посуточную аренду загородных объектов к лету 2026 года вырос на 18%.
Чаще всего загородные дома выбирают для поездок большими компаниями. В среднем в домах и коттеджах останавливаются шесть человек, а отдых длится около пяти дней. Средняя стоимость суток составляет 9,7 тыс. рублей.
Самую заметную динамику среди регионов показал Крым. Там спрос на загородное жилье вырос на 82%. Также число бронирований увеличилось в Пензенской области на 69%, Мордовии на 64%, Белгородской области на 63% и Красноярском крае на 51%.
Квартиры остаются самым распространенным форматом размещения. Их чаще всего бронируют в Краснодарском крае, Крыму, Калининградской, Ленинградской и Московской областях. Средняя стоимость одной ночи в квартире составляет 5,2 тыс. рублей.
Исследователи отметили, что выбор зависит от вида путешествия. Квартиры снимают для более коротких и компактных поездок, а загородные дома чаще бронируют для отдыха компаниями на несколько дней.