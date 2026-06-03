В Красноярске начался прием заявок на конкурс благоустройства

В Красноярске стартовал прием заявок на летний этап конкурса «Самый благоустроенный район». Об этом сообщили в администрации города.
В конкурсе больше двух десятков номинаций. Красноярцы смогут представить на оценку жюри балконы, клумбы, подъезды, палисадники, фасады домов, дворы, офисы и территории учреждений. Подать заявку можно через районные администрации. Жители оформляют документы непосредственно в районах. Предприниматели, юридические лица и представители государственных учреждений подают заявки через систему «Электронный бюджет».
Призовой фонд конкурса составляет 20 млн рублей. Победители смогут получить от 20 до 100 тыс. рублей в зависимости от номинации. Для жителей предусмотрены номинации за лучший балкон, цветник, двор, палисадник частного сектора, фасад индивидуального жилого дома, работу дворника, председателя совета многоквартирного дома и озеленителя новатора.
Юридические лица и предприниматели смогут побороться за звание лучшего красноярского двора, благоустроенной территории предприятия или офиса, а также лучшего фасада жилого или административного здания. Для государственных учреждений предусмотрены номинации за благоустроенную территорию социальной сферы, развивающую площадку или территорию образовательного учреждения.
Заявки на участие в районном этапе принимают до 30 июня. Победителей определят до 15 июля. При определении победителя в главной номинации учитывается каждая победа района. Звание получает район, где окажется больше всего победителей. По итогам прошлого года самым благоустроенным районом стал Свердловский.