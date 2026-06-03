В Красноярске начался прием заявок на конкурс благоустройства

Заявки на участие в районном этапе принимают до 30 июня. Победителей определят до 15 июля. При определении победителя в главной номинации учитывается каждая победа района. Звание получает район, где окажется больше всего победителей. По итогам прошлого года самым благоустроенным районом стал Свердловский.