Строим и поддерживаем. Депутаты положительно оценили исполнение бюджета

«Исполнение бюджета за прошлый год по расходам на 94% можно оценить как очень неплохое. Выполнение плана по доходам на 103% — очень хорошо. Из 15 муниципальных программ большинство реализованы с очень высоким уровнем. План по инвестициям достигнут на 88%. И это лучше, чем в 2024 г. В целом бюджет исполнен достойно», — считает первый зампред гордумы Наталья Мельник.