Строим и поддерживаем. Депутаты положительно оценили исполнение бюджета

Итоги исполнения бюджета краевой столицы в 2025 г. представила на майском пленарном заседании Пермской думы первый замглавы администрации Перми Яна Фурман. Расходы (65,1 млрд руб.) превысили доходы (61,4 млрд) на 3,6 млрд руб. Такой уровень муниципального долга оценивается как безопасный, тем более что он сформирован заимствованиями из вышестоящих бюджетов. При этом план по доходам перевыполнен на 3% за счёт роста поступлений, которые администрирует сам город, а не налоговая служба.
В разрезе программ.
«Исполнение бюджета за прошлый год по расходам на 94% можно оценить как очень неплохое. Выполнение плана по доходам на 103% — очень хорошо. Из 15 муниципальных программ большинство реализованы с очень высоким уровнем. План по инвестициям достигнут на 88%. И это лучше, чем в 2024 г. В целом бюджет исполнен достойно», — считает первый зампред гордумы Наталья Мельник.
Эффективность расходования средств оценивается в разрезе муниципальных программ. Основная часть расходов города — образование. В 2025 г. на муниципальную программу «Доступное и качественное образование» выделили 27,7 млрд руб. Из этих средств профинансировали строительство новых зданий под образовательные учреждения. Ежегодно в Перми при поддержке краевых властей появляется несколько новых корпусов школ. В прошлом году таких было три.
Весной 2025 г. начались занятия в новом четырёхэтажном корпусе школы № 55, рассчитанном на 1050 мест. Осенью открылся новый корпус кадетской школы на 700 мест. Учитывая профиль учебного заведения, в здании оборудовали два лазерных тира.
Также осенью распахнул свои двери дом для математиков — новый корпус школы № 146 на 400 мест. Школа славится победами своих учеников на олимпиадах. Сюда стремятся ребята с математическими талантами, и вместить всех в старом здании было невозможно. В новом, более просторном корпусе все классы оснащены самым современным оборудованием, что помогает ребятам лучше осваивать любимые предметы.
«Мы продолжаем строить новые корпуса школ там, где растёт нагрузка. Направляем средства на модернизацию зданий и благоустройство пришкольных территорий, чтобы учиться и работать в них было комфортно. Делаем всё, чтобы ребята могли развивать свои таланты в учёбе и спорте», — отметил председатель думы Перми Дмитрий Малютин.
В прошлом году ввели в эксплуатацию спортивные объекты лицея № 1, школ № 63 и № 96.
Не остались без внимания детсадовцы. В рамках проекта «Начинаю плавать» капитально отремонтировали бассейны в четырёх детских садах, провели текущий ремонт детского сада № 419. Ведётся строительство новых корпусов инженерной школы и двух лицеев — № 3 и № 10.
Социальные направления.
Как отметил Дмитрий Малютин, бюджет Перми сохраняет социальную направленность. Доля расходов на эти нужды превысила 52%. Заметных результатов удалось достичь по выплатам целевых средств на покупку земельного участка многодетным семьям. Такой мерой поддержки воспользовались 646 семей. С 1 марта 2026 г. размер единовременной выплаты увеличили с 250 до 350 тыс. руб.
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 г. направили 1,9 млрд руб. Сейчас 64,5% пермяков систематически занимаются спортом. Чтобы привлечь к активному образу жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, для них в краевой столице впервые реализовали программу по пяти видам спорта.
Программа «Культура и молодёжная политика города Перми» получила финансирование в размере 3,4 млрд руб. Культурную жизнь города обогатил первый международный хоровой фестиваль «A capella Пермь». Новым проектом стал «Музыкальный квартал» на ул. Сибирской. Благодаря статусу «Молодёжная столица России» в Перми провели более 300 молодёжных мероприятий. Часть культурной программы 2025 г. была посвящена 80-летнему юбилею Победы.
Депутаты отметили высокую эффективность реализации программ и определили приоритетные направления дальнейшей работы, включая оптимизацию пустующих зданий детских садов и улучшение условий для спортсменов. На приобретение инвентаря и оборудования для спортивных школ города дополнительно на 2026 г. выделено 150 млн руб.
Городская среда.
В дорожное строительство и благоустройство в 2025 г. направили 11,8 млрд руб. На эти средства в том числе проведён капитальный ремонт ул. Самаркандской, завершён первый этап строительства дороги по Ивинскому проспекту. Ведутся дорожные работы на ул. Борчанинова, Строителей, Советской, а также идёт строительство подъездной дороги на ул. Спортивной.
В Перми завершили благоустройство сквера в 64-м квартале эспланады, аллеи памяти, сада Любимова, сквера журналистов и сквера на ул. Уральской, парка культуры и отдыха «Балатово». Продолжают преображаться долины рек Егошихи и Данилихи. По словам начальника городского Управления экологии и природопользования Дмитрия Андреева, продолжится реализация проекта реновации мест отдыха. На эти цели в бюджете заложено более 200 млн руб.
«Нам много удалось достичь благодаря совместным усилиям городских и краевых властей, лично губернатору Дмитрия Махонина, привлечению средств регионального бюджета и федерального по национальным проектам. Наш город преображался. И отрадно, что многие проекты реализуются досрочно», — отметил зампред гордумы Перми Максим Спиридонов.
Поправки в бюджет.
Рассмотрев итоги исполнения бюджета за 2025 г., депутаты поддержали поправки в текущий бюджет города. За счёт уточнения прогноза доходов от продажи земельных участков доходы бюджета увеличили на 154 млн руб. в 2026 г. В 2027 и 2028 гг. рост доходов составит 110 и 112 млн руб. соответственно. Средства направят на оснащение оборудованием новых корпусов лицеев № 3 и № 10, а также на расселение аварийного жилья.
Депутаты одобрили выделение дополнительных средств на выплаты в 30 млн руб. многодетным семьям вместо земельного участка, 21 млн руб. — на обустройство спортплощадок на общественных территориях, 15 млн руб. — на ремонт сетей наружного освещения. Решено увеличить расходы на ремонт автомобильных дорог на 242 млн руб. в 2026 г. и на 91 млн руб. в 2027 г. Кроме того, в текущем году на расселение аварийного жилья потратят на 45 млн руб. больше, чем было изначально запланировано.
«Мы сохраняем принципы, которые заложили при формировании бюджета на 2026 г. Мы подчеркнули расходы социального характера, выделив дополнительные средства на два ключевых объекта образования. Стараемся не отходить от заданного тренда и сохранять социальную направленность каждого бюджетного рубля», — резюмировал Дмитрий Малютин.
Летний отдых.
Отдельным вопросом депутаты гордумы рассмотрели организацию летнего отдыха юных пермяков. Всего на оздоровительную кампанию в 2026 г. выделено 388,1 млн руб. из городского и краевого бюджетов. Десятая часть этих средств пойдёт на организацию трудовой занятости молодёжи. Отряды мэра готовы принять более 1 тыс. молодых людей. 4 тыс. подростков смогут работать по месту жительства в трудовых отрядах РСО.
Этим летом в загородных лагерях ждут порядка 7470 ребят. В лагерях с дневным пребыванием — 22,3 тыс. Впервые летние лагеря откроются на базе 19 детских 76d садов. Предусмотрена компенсация затрат на путёвки. Родители могут получить сертификаты на отдых и оздоровление, дающие право на частичную оплату путёвки в 43 аккредитованных лагерях Прикамья. Бюджет оплатит от 30% до 100% расчётной стоимости путёвки семьям, чей среднедушевой доход не превышает трёхкратную величину прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.
«Линейка летнего отдыха значительно расширена. Это и городские лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений, и походы, и сплавы, и трудовые отряды мэра. Информацию о летнем досуге для пермских детей можно найти на портале “Лето в городе”. Все образовательные учреждения, которые открывают детские лагеря, входят в соответствующий реестр и получают разрешения Роспотребнадзора», — рассказала депутат Пермской гордумы Наталья Рослякова.