Ростовские родители 300 тыс. детей получают выплаты по линии Соцфонда

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Ростовской области выделило 15,5 миллиарда рублей на выплату единого пособия семьям с невысокими доходами.
Кроме того, Отделение СФР по Ростовской области приступило к приёму заявлений на ежегодную семейную выплату для работающих родителей двух и более детей. Подать заявление можно через портал Госуслуг, в клиентских службах Соцфонда и в МФЦ.
На текущий момент поступило уже 5,2 тысячи заявлений на новую выплату.
Размер единого пособия определяется после комплексной оценки нуждаемости семьи и варьируется от 8,6 до 17,3 тысячи рублей. Мерой соцподдержки пользуются родители 116,1 тысячи детей в регионе.
Работающие родители также могут оформить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет по месту работы. Его размер индивидуален, но не превышает 83 тысячи рублей в 2026 году. Для неработающих родителей выплата фиксированная — 10,7 тысячи рублей. Этой мерой поддержки пользуются 316 семей Ростовской области. Важно: родитель вправе выбрать только один вид выплаты — единое пособие или пособие по уходу.
Дополнительно Отделение СФР активно реализует программу материнского капитала: с начала года проактивно оформлено 6,2 тысячи сертификатов. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей, ежемесячную выплату, накопительную пенсию мамы и реабилитацию детей с инвалидностью.
Если остаток маткапитала не превышает 10 тысяч рублей, его можно получить в виде единовременной выплаты.