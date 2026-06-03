Ростовские родители 300 тыс. детей получают выплаты по линии Соцфонда

Работающие родители также могут оформить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет по месту работы. Его размер индивидуален, но не превышает 83 тысячи рублей в 2026 году. Для неработающих родителей выплата фиксированная — 10,7 тысячи рублей. Этой мерой поддержки пользуются 316 семей Ростовской области. Важно: родитель вправе выбрать только один вид выплаты — единое пособие или пособие по уходу.