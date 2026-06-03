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Новые методы лечения пациентов с паническим расстройством вводят в России

Теперь пациентов с таким заболеванием будут направлять на диспансерное наблюдение с периодическим осмотром психиатром.

Источник: Нижегородская правда

Новый стандарт оказания медицинской помощи пациентам с паническим расстройством представили в России. Обновленный документ разработали Российском обществе психиатров, сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Теперь пациентов с таким заболеванием будут направлять на диспансерное наблюдение с периодическим осмотром психиатром. На сессиях врач должен будет выяснить, есть ли тиреотоксикоз (избыток гормонов щитовидной железы в крови) и другие гормональные сбои. Как отмечается, эти заболевания могут искусно имитировать панические состояния.

Лечить паническое расстройство исключительно медикаментами нельзя, к ним добавят до 15 сессий индивидуальной или групповой психотерапии.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что учёные нашли связь между отказом от курения и снижением риска деменции.