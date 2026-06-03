Новые методы лечения пациентов с паническим расстройством вводят в России

Теперь пациентов с таким заболеванием будут направлять на диспансерное наблюдение с периодическим осмотром психиатром. На сессиях врач должен будет выяснить, есть ли тиреотоксикоз (избыток гормонов щитовидной железы в крови) и другие гормональные сбои. Как отмечается, эти заболевания могут искусно имитировать панические состояния.