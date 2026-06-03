Эксперты назвали, какие новые автомобили подешевели в России весной

Весной 2026 года на российском рынке новых автомобилей произошло заметное снижение цен на несколько моделей. Эксперты «Авито Авто» проанализировали ситуацию и выявили лидеров по этому показателю, передаёт ТАСС.
Наибольший процент снижения средней цены продемонстрировали следующие модели:
Belgee X70 — снижение на 11,6% до 2,8 миллиона рублей;
Omoda C7 — снижение на 10,4% до 3,2 миллиона рублей;
Chery Tiggo 9 — снижение на 7,2% до 4,5 миллиона рублей;
Omoda C5 — снижение на 5,5% до 2,7 миллиона рублей.
Также заметно упали в цене следующие модели:
Jaecoo J7 — снижение на 4,9%;
Jaecoo J8 — снижение на 4,3%;
Geely Atlas — снижение на 3,5%;
Jetour Dashing — снижение на 1,9%;
Haval H3 — снижение на 1,7%;
Belgee X50 — снижение на 1,5%.
Средняя цена нового автомобиля на рынке весной 2026 года составила 3,5 миллиона рублей. Спрос на новые машины за этот период вырос на 14,6% по сравнению с весной 2025 года.
Среди самых популярных моделей весной 2026 года лидирующие позиции заняли:
Lada Granta;
Tenet T7;
Haval Jolion.
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