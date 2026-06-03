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Эксперты назвали, какие новые автомобили подешевели в России весной

В их числе Omoda C7, Belgee X70 и Chery Tiggo 9.

Источник: Нижегородская правда

Весной 2026 года на российском рынке новых автомобилей произошло заметное снижение цен на несколько моделей. Эксперты «Авито Авто» проанализировали ситуацию и выявили лидеров по этому показателю, передаёт ТАСС.

Наибольший процент снижения средней цены продемонстрировали следующие модели:

Belgee X70 — снижение на 11,6% до 2,8 миллиона рублей;

Omoda C7 — снижение на 10,4% до 3,2 миллиона рублей;

Chery Tiggo 9 — снижение на 7,2% до 4,5 миллиона рублей;

Omoda C5 — снижение на 5,5% до 2,7 миллиона рублей.

Также заметно упали в цене следующие модели:

Jaecoo J7 — снижение на 4,9%;

Jaecoo J8 — снижение на 4,3%;

Geely Atlas — снижение на 3,5%;

Jetour Dashing — снижение на 1,9%;

Haval H3 — снижение на 1,7%;

Belgee X50 — снижение на 1,5%.

Средняя цена нового автомобиля на рынке весной 2026 года составила 3,5 миллиона рублей. Спрос на новые машины за этот период вырос на 14,6% по сравнению с весной 2025 года.

Среди самых популярных моделей весной 2026 года лидирующие позиции заняли:

Lada Granta;

Tenet T7;

Haval Jolion.

Ранее на сайте pravda-nn.ru были озвучены комплектации автомобилей возрождённого бренда Volga.