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Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. Перебои с поставкой топлива в Севастополе возникают из-за логистических трудностей. Об этом сказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

«Детально обсудили вопросы, связанные с логистикой — это сейчас тема № 1. Из-за логистических трудностей возникают перебои с поставкой топлива, меняется график поставки строительных материалов и, как следствие, корректируются сроки работ», — отметил Развожаев.

По его словам, по итогам совещания был намечен ряд мер на региональном и федеральном уровнях, чтобы решить указанные проблемы.

«Марат Шакирзянович заверил, что представит доклад председателю правительства России, при необходимости — президенту, — сообщил губернатор Севастополя. — Марат Шакирзянович очень хорошо знает Севастополь и Крымский полуостров. Уверен, при его поддержке мы сможем решить все сложные вопросы».

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.

В среду, 3 июня, в Севастополе возобновят свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС «ТЭС». При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать.

Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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