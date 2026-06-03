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Красноярцев приглашают на фестиваль русской культуры ко Дню русского языка и Пушкина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фестиваль русской культуры «Моя Родина — Россия» состоится в восточной части острова Татышев 6 июня.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фестиваль русской культуры «Моя Родина — Россия» состоится в восточной части острова Татышев 6 июня.

Праздничная программа приурочена ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина. Начало мероприятия запланировано на 12:00 в амфитеатре «Ракушка».

Центром фестиваля станет концертная программа с участием профессиональных и самодеятельных коллективов края. Выступления будут разделены на три тематических блока — фольклор, народно-сценический жанр и этно-фолк. Организаторы обещают зрителям погружение в традиционную русскую культуру, а также познавательные викторины и интерактивные форматы.

На территории парковой зоны также будут работать тематические площадки. Обещают выставку традиционного русского быта, мастер-классы по народным промыслам, а также народные игры и фольклорные интерактивы с песнями и забавами.

Завершится фестиваль массовым хороводом, танцевальным флешмобом и общим исполнением песни, пишет мэрия.

На следующий день, 7 июня, программа продолжится — пройдут молодежные «Русские игры», начало в 12:40.

Фестиваль «Моя Родина — Россия» и «Русские игры» откроют серию национальных и межнациональных мероприятий, которые пройдут в регионе. Следующие крупные события запланированы на 12 июня — День России.

Напомним, 2026 год объявлен Президентом РФ Годом единства народов России. В Красноярском крае проживают представители 169 национальностей, из которых большинство составляют русские.

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