Красноярцев приглашают на фестиваль русской культуры ко Дню русского языка и Пушкина

Центром фестиваля станет концертная программа с участием профессиональных и самодеятельных коллективов края. Выступления будут разделены на три тематических блока — фольклор, народно-сценический жанр и этно-фолк. Организаторы обещают зрителям погружение в традиционную русскую культуру, а также познавательные викторины и интерактивные форматы.