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Антон Силаев попрощался с болельщиками ХК «Торпедо» перед отъездом в НХЛ

В 2024 году его выбрали в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги, а теперь он заключил контракт новичка с клубом New Jersey Devils сроком на три года.

Защитник хоккейного клуба «Торпедо» Антон Силаев обратился к болельщикам после новости о переходе в НХЛ — сообщение опубликовано в Telegram‑канале нижегородского клуба.

20‑летний хоккеист, воспитанник «Торпедо» и уроженец Сарова, прошёл все ступени в системе «автозаводцев». В 2024 году его выбрали в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги, а теперь он заключил контракт новичка с клубом New Jersey Devils сроком на три года.

В своём обращении Силаев поблагодарил команду за возможность профессионального роста и отметил, что принять это карьерное решение было непросто. Также хоккеист обратился к болельщикам: «Я хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики, за ту энергию, которую вы мне дарили и дарите», — подчеркнул он.

Ранее Атанасов также обратился к болельщикам после ухода из команды ХК «Торпедо».