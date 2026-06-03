Антон Силаев попрощался с болельщиками ХК «Торпедо» перед отъездом в НХЛ

В своём обращении Силаев поблагодарил команду за возможность профессионального роста и отметил, что принять это карьерное решение было непросто. Также хоккеист обратился к болельщикам: «Я хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики, за ту энергию, которую вы мне дарили и дарите», — подчеркнул он.