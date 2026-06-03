Юрий Слюсарь дал поручения по обращениям жителей на интерактивном приёме граждан

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на интерактивном приёме граждан рассмотрел несколько обращений из городов и районов донского региона.
Жители посёлка Синегорского Белокалитвинского района попросили восстановить прямое автобусное сообщение по маршруту «Синегорский — Шахты — Ростов-на-Дону». Автобус по маршруту не ходит с апреля прошлого года, но очень востребован: многие жители посёлка работают и учатся в Шахтах или в донской столице. Губернатор поручил министерству транспорта и главе района проработать все варианты возобновления автобусного сообщения.
Жители села Приморка Неклиновского района спросили о сроках завершения капитального ремонта врачебной амбулатории. Два года, с момента закрытия на обновление, пациенты вынуждены ездить в районную больницу в с. Покровское за 30 километров.
Министр здравоохранения Наири Варданян пояснил, что прежний подрядчик не исполнил обязательства, контракт был расторгнут и заключен новый — с другим исполнителем. Капремонт амбулатории должен завершиться до 1 ноября этого года.
Юрий Слюсарь поручил региональному минздраву держать ход работ на постоянном контроле.
В марте этого года на капремонт закрылся Дом культуры в хуторе Костино-Быстрянском Морозовского района, и мероприятия теперь проводятся в соседнем хуторе, жителям приходиться ездить туда за 15 км.
По информации областного минкультуры, в рамках нацпроекта «Семья» на капремонт ДК предусмотрено свыше 28 млн рублей. Будут отремонтированы кровля, фасад, зрительный зал, заменены окна и двери, благоустроят территорию. Работы должны завершить до конца августа этого года.
По просьбе батайчан установлены дополнительные секции для пешеходов на светофоре и камера видеофиксации на перекрестке ул. Максима Горького и ул. Революционной.
Прием граждан состоялся в преддверии Международного дня защиты детей. Несколько обращений к губернатору поступило с просьбой о поощрении талантливых детей из многодетных семей из Константиновского, Обливского районов и Донецка.
По приглашению главы региона семьи отправились на спектакли в различные донские театры. По поручению губернатора главы муниципалитетов предоставили транспорт для поездки детей в донскую столицу.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.