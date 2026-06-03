Юрий Слюсарь дал поручения по обращениям жителей на интерактивном приёме граждан

Жители посёлка Синегорского Белокалитвинского района попросили восстановить прямое автобусное сообщение по маршруту «Синегорский — Шахты — Ростов-на-Дону». Автобус по маршруту не ходит с апреля прошлого года, но очень востребован: многие жители посёлка работают и учатся в Шахтах или в донской столице. Губернатор поручил министерству транспорта и главе района проработать все варианты возобновления автобусного сообщения.